Внедорожник Ineos Grenadier вызвал ажиотажный спрос в США

Идейный наследник классического Defender едет в Северную Америку. На заводе во французском Амбахе началось производство внедорожника Grenadier фирмы Ineos Automotive для рынка Северной Америки. В ноябре первую партию машин отгрузят в США, а в январе Grenadier появится и на рынке Канады. Из США уже поступило более семи тысяч предзаказов на Ineos Grenadier, что делает американский рынок самым крупным для автопроизводителя, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Grenadier представляет собой внедорожник с классической конструкцией: у него стальная рама лестничного типа, неразрезные мосты на пяти рычагах спереди и сзади, а кузов изготовлен из алюминия, стали и композитов. Привод - постоянный полный, есть двухступенчатая раздаточная коробка Tremec (коэффициент понижения 2,5:1) и блокировка центрального дифференциала. Тормоза Brembo входят в список стандартного оснащения.

Версия для рынка Северной Америки получила название Belstaff Fieldmaster, такой внедорожник выкрашен в белый цвет. Под капотом у него рядная "шестерка" объемом 3,0 литра, которая работает в тандеме с восьмидиапазонным автоматом ZF с усиленным гидротрансформатором и ручным режимом работы. Из оснащения заявлены рейлинги на крыше, камера заднего вида, электропривод и обогрев зеркал, подогрев передних кресел, два люка и дополнительные USB-разъемы.

У модели есть и вторая комплектация, Belstaff Trialmaster. У такого внедорожника есть блокировки дифференциалов Eaton спереди и сзади, шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, шноркель и дополнительный аккумулятор. В Европе внедорожник доступен с двумя вариантами двигателей, бензиновым (286 сил и 420 Нм момента) и дизельным (249 сил и 550 Нм момента).