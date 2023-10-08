Ford снизил цены на F-150 Lightning и потерял 3,6 млрд долларов. Маркетологи "голубого овала" в очередной раз переписали прайс-листы электропикапа. В начале 2022 года базовый вариант стоил 40 тысяч долларов, к весне 2023 года стартовая цена увеличилась до 60 тысяч долларов, а на минувшей неделе снизилась до 50 тысяч долларов. На стоимость акций Ford такие "качели" повлияли негативно: обвал на 5,9 процента стал крупнейшим с февраля, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Ford F-150 Lightning подешевел перед началом поставок главного конкурента - электропикапа Tesla Cybertruck. В зависимости от комплектации дисконт составил от 6,1 до 10 тысяч долларов. Отныне "рабочий" электрический грузовичок в исполнении Pro стоит 50 тысяч долларов, а роскошная "дальнобойная" версия Platinum Extended Range обойдётся в 92 тысячи долларов.

Самый дешевый вариант F-150 Lightning всё равно стоит примерно на 10 тысяч долларов дороже, чем было заявлено изначально, а вот цена топ-версии вернулась к первоначальным значениям. Покупатели электромобилей, которые оформили предзаказ в последние четыре месяца, остались в серьёзном минусе. Илон Маск отреагировал на снижение цен на электропикап Ford в своём стиле: основатель Tesla назвал F-150 Lightning "хорошим, но несколько дорогим автомобилем".

Американские журналисты не исключают, что большие скидки на Ford F-150 Lightning спровоцируют "ценовую войну" в сегменте электрических пикапов. Что касается рыночной стоимости корпорации Ford, то "голубому овалу" не удалось повторить ход Tesla. Напомним, после снижения цен на электромобили капитализация Tesla удвоилась.