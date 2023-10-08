Стартовали продажи суперпикапа Jackal на базе Chevrolet Silverado. Американское ателье PaxPower раскрыло цены глубоко модернизированного грузовичка General Motors, который может бросить вызов RAM TRX и Ford F-150 Raptor R. Полный тюнинг под названием Jackal (в переводе с английского "Шакал") будет стоить 35,4 тысячи долларов. Готовый суперпикап на базе нового Silverado ZR2 потянет на 105 тысяч долларов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Мастера PaxPower готовы к модернизации подвески исходного Silverado ZR2: после установки оригинальных стальных рычагов и лифта на два дюйма ход передней подвески увеличивается до 305 миллиметров. Добавляют проходимости 17-дюймовые колёса с шинами внешним диаметром 35 или 37 дюймов. Ещё один апгрейд - расширение колёсных арок на 102 миллиметра.

Стандартный тюнинг PaxPower за 19 950 долларов не подразумевает доработок двигателя: устанавливается только нестандартная выхлопная система Borla. Однако за 15 450 долларов можно добавить 6,2-литровому "атмосфернику" нагнетатель Whipple объёмом 3,0 литра. В таком случае мощность возрастёт с 426 до 659 лошадиных сил, а крутящий момент - с 610 до 881 Нм.

На доработки распространяется гарантия три года или 36 тысяч миль (59 тысяч километров). Суперпикап Jackal за 105 тысяч долларов оказывается дешевле базового Ford F-150 Raptor R (710 сил, от 109 тысяч долларов), но дороже RAM TRX (712 сил, от 87 тысяч долларов). PaxPower обещает начать поставки до конца года.