Стартовали продажи суперпикапа Jackal на базе Chevrolet Silverado
Стартовали продажи суперпикапа Jackal на базе Chevrolet Silverado. Американское ателье PaxPower раскрыло цены глубоко модернизированного грузовичка General Motors, который может бросить вызов RAM TRX и Ford F-150 Raptor R. Полный тюнинг под названием Jackal (в переводе с английского "Шакал") будет стоить 35,4 тысячи долларов. Готовый суперпикап на базе нового Silverado ZR2 потянет на 105 тысяч долларов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Мастера PaxPower готовы к модернизации подвески исходного Silverado ZR2: после установки оригинальных стальных рычагов и лифта на два дюйма ход передней подвески увеличивается до 305 миллиметров. Добавляют проходимости 17-дюймовые колёса с шинами внешним диаметром 35 или 37 дюймов. Ещё один апгрейд - расширение колёсных арок на 102 миллиметра.
Стандартный тюнинг PaxPower за 19 950 долларов не подразумевает доработок двигателя: устанавливается только нестандартная выхлопная система Borla. Однако за 15 450 долларов можно добавить 6,2-литровому "атмосфернику" нагнетатель Whipple объёмом 3,0 литра. В таком случае мощность возрастёт с 426 до 659 лошадиных сил, а крутящий момент - с 610 до 881 Нм.
На доработки распространяется гарантия три года или 36 тысяч миль (59 тысяч километров). Суперпикап Jackal за 105 тысяч долларов оказывается дешевле базового Ford F-150 Raptor R (710 сил, от 109 тысяч долларов), но дороже RAM TRX (712 сил, от 87 тысяч долларов). PaxPower обещает начать поставки до конца года.
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