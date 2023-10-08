Honda может возродить S2000 в виде электрокара

В 2024 году автомобильный мир будет праздновать 25-летие родстера Honda S2000, выпуск которого завершился в 2009 году. А до этого, осенью 2023-го, японский автопроизводитель отметит 75-летний юбилей. К двум этим памятным датам Honda готовит некий сюрприз - по неофициальной информации, это будет "наследник" коммерчески успешной модели S2000.

Ранее была озвучена версия, что спорткар следующего поколения унаследует двигатель у Civic Type R, а снаряженную массу якобы удастся удержать в пределах 1,36 тонны за счет применения углеродного волокна. Согласно новом данным, преемник S2000 станет одной из 30 новых электрических моделей, которые Honda намерена представить до конца нынешнего десятилетия. Более того, электрокару прочат шильдик Type R.

Car предполагает, что если спортивный электрокар и появится на рынке, то он будет стоить дороже MG Cyberster (от 68 тысяч долларов). Это предположение основано на словах Ребекки Адамсон, главы автомобильного подразделения Honda в Великобритании. Она заявила следующее: "мы не можем конкурировать с китайскими производителями по цене, зато у нас есть 75-летний инженерный опыт".

Honda S2000 появился в 1999 году и предлагался с 2,0- или 2,2-литровыми бензиновыми моторами. За десять лет присутствия на рынке модель разошлась в количестве 110 тысяч экземпляров.