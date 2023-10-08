Дизельный седан BMW 3-Series превратили в конкурента бензиновой модели

Компания Manhart превратила дизельный седан BMW M340d в конкурента бензиновому M340i. Стараниями всё более жёстких экологических стандартов дизельные двигатели в Европе постепенно теряют популярность. Но при этом продажи автомобилей с двигателем с воспламенением от сжатия пока продолжаются, а значит, что и для тюнинг-ателье такие модели представляют интерес. Ателье Manhart, известное своими проектами на базе преимущественно немецких моделей, представило свою очередную работу, за основу которой был взят дизельный седан BMW M340d, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Задача специалистов заключалась в том, чтобы превратить дизельную модель в конкурента бензиновому BMW M340i. В заводском варианте 3,0-литровый рядный турбодизель выдаёт 340 лошадиных сил и 700 Нм, сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. За счёт фирменного блока управления двигателем MHtronik и новой выхлопной системы отдачу агрегата удалось увеличить до 380 сил мощности и 770 Нм крутящего момента.

Бензиновый M340i выдаёт те же 380 лошадиных сил, но лишь 500 Нм. Технические доработки также включают в себя пружины H&R, уменьшающие дорожный просвет на 40 миллиметров на передней оси и на 30 - на задней. Заниженная подвеска сочетается с 20-дюймовыми дисками Concave One.

Визуальный тюнинг подразумевает серебристые и красные декали на кузове, а также ряд карбоновых деталей из фирменного каталога M Performance. В салоне изменения свелись к карбоновым подрулевым лепесткам коробки передач, карбоновому селектору трансмиссии, накладкам на пороги с подсветкой, а также углепластиковому декору тыльной стороны спинок заводских M-кресел.