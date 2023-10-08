Mazda показала уникальный роторный кабриолет RX-8

Японская компания Mazda показала уникальный кабриолет RX-8 с роторным мотором. Спорткар RX-8 - модель особая не только для марки Mazda, но и для мирового автопрома в целом, поскольку это последний на сегодняшний день массовый автомобиль с роторным двигателем. Производство модели шло с 2003 по 2012 годы, но всё это время роторный спорткар был доступен исключительно в кузове купе. Однако компания из Хиросимы, как выяснилось, вполне рассматривала возможность создания открытой версии Mazda RX-8 и даже построила прототип кабриолета, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Уникальная модель была впервые показана относительно широкой публике в 2008 году, когда на корпоративном мероприятии Mazda состоялся парад автомобилей марки. Топ-менеджмент японского автопроизводителя двигался во главе колонны на единственном в своём роде кабриолете RX-8.

Но в 2023 году, празднуя 20-летие своего роторного спорткара, марка решила продемонстрировать прототип всем желающим - белый кабриолет стал частью экспозиции Mazda Brand Space Osaka.

Помимо отсутствия жёсткой крыши и массивной дуги безопасности позади спинок передних кресел кабриолет лишился и фирменных задних дверей, открывавшихся против хода. За спинками задних кресел появились миниатюрные обтекатели. О технических характеристиках не сообщается, а значит, кабриолет сохранил штатный 1,3-литровый роторный двигатель, мощность которого в зависимости от версии составляла от 195 до 235 сил.