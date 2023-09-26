Nissan представил концепт спортивного хетчбэка

Европейское отделение Nissan разработало новый концепт под названием 20-23, говорится в сообщении пресс-службы бренда. Он был создан в честь 20-летнего юбилея подразделения Nissan Design Europe, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Новинка разработана группой молодых дизайнеров, которым было дано задание создать небольшой городской электромобиль для ежедневной езды по Лондону.

Получившийся концепт 20-23 вдохновлен достижениями Formula E и гоночными компьютерными играми. Поэтому машина имеет развитый аэродинамический обвес, спортивные колеса, антикрыло и низкий клиренс.

Силовая установка автомобиля пока не раскрывается, однако в компании сообщают, что она полностью электрическая. Серийного воплощения у Nissan 20-23 все равно не будет, но, возможно, некоторые элементы дизайна будут использованы на серийных машинах в будущем.



Кроме того, автопроизводитель напомнил, что в рамках программы Nissan Ambition 2030 Nissan к 2030 году представит 27 новинок с электрической силовой установкой, включая 19 электромобилей.