Mitsubishi анонсировал автомобиль для любителей активного отдыха

Японская компания Mitsubishi готовит новую модель, которая будет адресована любителям активного отдыха, говорится в сообщении пресс-службы бренда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, представить машину планируется на японской выставке Japan Mobility Show 2023, которая будет проводиться в Токио с 26 октября по 5 ноября 2023 года. Как отмечают в компании, "автомобиль обеспечит душевное спокойствие в любую погоду и любых дорожных условиях, а также пробудит в водителях дух приключений", что может намекать на наличие полного привода.

На единственном представленном изображении новинки можно заметить отсутствие капота, то есть бренд готовит к премьере минивэн с однообъемным кузовом. Кроме того, машина имеет Т-образную оптику и подсвеченный логотип. На крыше установлен дополнительный багажник.