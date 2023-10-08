Alfa Romeo превратили в холст для японской гравюры

Тюнинг-ателье превратило Alfa Romeo 4C в холст для культовой японской картины. Компания Garage Italia Customs, которая принадлежит эпатажному Лапо Элканну - младшему внуку в прошлом главного акционера "Фиата" Джанни Аньелли - и специализируется на создании уникальных автомобилей, представила одну из самых необычных своих работ. Специалисты компании взяли снятый уже с производства итальянский спорткар Alfa Romeo 4C и превратили его в холст для культовой гравюры "Большая волна в Канагаве" японского художника Кацусики Хокусая, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Считается, что эта работа художника является одним из самых знаменитых и популярнейших произведений японского изобразительного искусства за пределами Японии.

Поэтому именно её и использовали в Garage Italia в качестве источника вдохновения для своей работы. Мастера тюнинг-ателье вручную расписали купе Alfa Romeo, тщательно перенеся на него сюжет японской гравюры.

Рисунок полностью покрывает автомобиль, включая крышу, и позволяет оценить работу Кацусики Хокусая в объёмном виде. Как подчёркивают в Garage Italia, перед тем, как расписать автомобиль, специалисты провели работу над адаптацией плоского изображения под формы модели 4C.