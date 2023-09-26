Nissan выпустит новый кроссовер совместно с китайской компанией

В Китае состоялся анонс нового электрического кроссовера Venucia VX6 от совместного предприятия Dongfeng-Nissan. Дебют новинки ожидается до конца 2024 года, сообщает Day.Az со ссылкой на carnewschina.

Электромобиль создан на основе концепт-кара Venucia Ve, представленного в декабре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу. Длина модели составляет 4658 мм при колесной базе 2850 мм. Мощность силовой установки составляет 218 л.с., электрокар оснащен литий-железо-фосфатной батареей компании CATL. Максимальная скорость кроссовера - 165 км/ч.

Venucia VX6 стала второй новинкой китайского бренда в этом году. В июле на рынок КНР вышел гибридный кроссовер Venucia V Online. Он способен проезжать до 110 км на электротяге, максимальный запас хода составляет 1132 км. Цена V Online начинается от 118,9 тыс. юаней (1,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Согласно планам Venucia, компания планирует ежегодно выпускать по две новые модели. Автопроизводитель рассчитывать продавать 300 тыс. машин в год и позже нарастить объем реализации до 500 тыс. единиц.