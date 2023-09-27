Honda представит концепт с кузовом из смолы

Японская компания Honda планирует представить на выставке Japan Mobility Show 2023 несколько концептов, говорится в сообщении пресс-службы бренда, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Главной премьерой станет спортивный концепт Specialty, внешность которого, однако, компания пока что хранит в секрете, как и всю остальную информацию о нем.



Другой новинкой станет концепт Sustaina-C, кузов которого создан из акриловой смолы и может легко перерабатываться. Технические характеристики модели также не раскрываются, однако, судя по всему, силовая установка будет полностью электрической.

Третьей новинкой станет электрический микрокар CI-MEV, который является транспортом "последней мили". Он создан для передвижения на небольшие расстояния и может комплектоваться любым навесным оборудованием, в том числе рассчитанным для работы в службах доставки.





Помимо трех автомобилей Honda намеревается представить несколько концептуальных скутеров, в том числе модель SC e: Concept с быстросъемной батареей Mobile Power Pack e:.