https://news.day.az/autonews/1601980.html В Toyota сообщили о рекордных объемах производства и продаж
В Toyota сообщили о рекордных объемах производства и продаж
Объемы производства и продаж ведущего японского автоконцерна Toyota в августе оказались рекордными для этого месяца, говорится в распространенном отчете корпорации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Так, объемы производства составили 798 тыс. автомобилей, что на 4,1% больше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом объемы продаж возросли на 9,8%, до 853 тыс. единиц.
В прошлом году Toyota вместе с ее дочерними компаниями Daihatsu и Hino третий год подряд заняли первое место по продажам автомобилей в мире, реализовав 10,48 млн автомобилей.
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