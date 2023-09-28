Subaru выпустит спортивный седан с мощным двигателем

Японская компания Subaru представит в США новый седан Subaru WRX TR. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на motor1.com. Дебют новинки состоится 7 октября во Флориде.

Автомобиль на специальном мероприятии представят гонщик Subaru Motorsports USA Трэвис Пастрана, а также известный профессиональный скейтбордист и гонщик ралли-кросса Баки Ласек. Подробностей о новинке производитель не раскрыл, отметив лишь, что новый Subaru WRX TR станет более резкой и ориентированной на энтузиастов моделью.

Судя по распространенному тизеру, автомобиль получит диски бронзового цвета, красные тормозные суппорта Brembo, накладки на арки и пороги из пластика черного цвета. По данным издания, не исключено, что седан получит мощный мотор с отдачей около 300 л.с.