Mitsubishi прекратила производство автомобилей в Китае

Японская компания Mitsubishi полностью прекратила выпуск автомобилей на своем китайском заводе в городе Чанша, провинция Хунань. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Nikkei.

Отмечается, что прекращение выпуска машин связано с падением спроса на продукцию японской марки. В прошлом году поставки машин клиентам упали до 38 550 единиц, что примерно на 60% меньше, чем в 2021 году. Производство на заводе в провинции Хунань было приостановлено в марте 2023 года, и Mitsubishi не намерена возобновлять его работу.

По данным издания, завод будет переориентирован на выпуск электромобилей китайкой компании GAC, которая является партнером Mitsubishi. О том, какие машины предполагается выпускать, не сообщается.