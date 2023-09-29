Великобритания сократила производство автомобилей

Автомобильное производство в Великобритании в августе 2023 года сократилось на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), передает Day.Az.



Всего в августе было произведено 45 052 машины. Снижение отмечено после шести месяцев роста. Выпуск автомобилей для внутреннего рынка за август упал на 25,2%, до 8010 машин, а для экспортных рынков - на 5,5%, до 37 042.



Однако с начала года производство автомобилей в Великобритании выросло на 11,8% (571 671 машина). Для внутреннего рынка было выпущено 111 425 автомобилей (+2,5%), на экспорт - 460 246 машин (+14,4%).

Как поясняет исполнительный директор SMMT Майк Хоуз, такая ситуация связана с сезоном летних отпусков, которым автопроизводители воспользовались для модернизации производств.