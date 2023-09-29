BYD опередила Hyundai, Ford, Chevrolet и других на мировом рынке

По данным TrendForce, общий объём продаж автомобилей на 37 основных рынках в августе достиг 5,55 млн единиц. На фоне этого динамичного рынка в первую десятку брендов по продажам автомобилей за месяц вошли Toyota, Volkswagen, Honda, BYD, Hyundai, Ford, Chevrolet, Suzuki, Kia и Nissan, передает Day.Az.

Китайский автопроизводитель BYD вышел на четвёртое место, обогнав Hyundai и Ford. Примечательно, что показатели BYD остаются высокими, несмотря на ослабление спроса на автомобильном рынке Китая. В августе BYD сообщила о 5-процентном росте продаж автомобилей в месячном исчислении. При этом компании не хватило всего 0,1%, чтобы догнать Honda, занявшую третье место.

Результаты мирового рынка за август представили неоднозначную картину. В то время как продажи автомобилей BYD росли, продажи Ford снизились на 6,7% в месячном исчислении, в результате чего американский автопроизводитель опустился на шестое место.

Будучи ключевым игроком на мировом автомобильном рынке, Китай в августе 2023 года продолжал демонстрировать высокие показатели на своем автомобильном рынке. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в общей сложности за месяц было продано 1,92 миллиона новых автомобилей.

Что касается доминирования на рынке Китая, BYD стал самым успешным автомобильным брендом за месяц, обеспечив впечатляющую долю рынка в 11,98%, продав 230 077 автомобилей. Volkswagen сохранил вторую позицию как второй самый продаваемый бренд в Китае: общий объём продаж достиг 195 548 автомобилей, что соответствует доле рынка 10,18%. Toyota заняла третье место с 155 491 проданным автомобилем, что соответствует доле рынка 8,10%.

Honda заняла четвёртое место, зафиксировав продажи 102 105 автомобилей и заняв 5,32% рынка. Changan замыкает пятёрку лидеров, продав 82 243 автомобиля, что составляет 4,28% рынка.

В настоящее время доля BYD продолжает расти. За последние 12 месяцев BYD экспортировала более 150 000 автомобилей за пределы Китая. Аналитики BYD полагают, что в этом году объём экспорта BYD достигнет 250 000-300 000 автомобилей.