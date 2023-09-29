https://news.day.az/autonews/1602367.html Toyota планирует расширяться в Индии
Toyota планирует расширяться в Индии
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corporation и его индийский партер Kirloskar Motor планируют открыть третий завод в Индии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету The Economic Times, планируемое строительство предприятия вызвано повышенным спросом в Индии на автомобили Toyota местной сборки.
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