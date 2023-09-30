Toyota готовит Land Cruiser на минималках

В начале августа во время премьеры Land Cruiser Prado 250 Toyota засветила пару будущих моделей, одна из которых была очень похожа на снятый с производства FJ Cruiser. Позже появились данные о том, что новинка может получит название FJ Cruiser, и вот сейчас опубликовано еще больше подробностей о проекте, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Сообщается, что новая модель окажется меньше и Land Cruiser 300, и Land Cruiser 250 - это логично, раз речь о преемнике FJ Cruiser (у этой модели, напомним, даже не было полноценных задних дверей). Но при этом Land Hopper будет рамным внедорожником на платформе GA-F своих старших собратьев. В плане габаритов автомобиль будет схож с Toyota Corolla Cross: то есть длина составит около 4,5 м.

Если поначалу говорилось, что Land Hopper станет чистым электромобилем по типу концепта Toyota Compact Cruiser, показанного в 2021 году, то сейчас об этом речи уже не идет: новая модель получит бензиновые моторы и гибридную силовую установку. Land Hopper может получить 1,8-литровый мотор (а также гибридную силовую установку) от Corolla Cross, или же новой модели могут достаться моторы с объемом 2,0 и 2,5 литра от Toyota RAV4. Учитывая, что речь идет о полноценном рамном внедорожнике, пускай и не очень большом, второй вариант явно предпочтительнее.

Официальная премьера Toyota Land Hopper может состояться уже в октябре во время выставки Japan Mobility Show. Но в продажу внедорожник поступит уже в 2024 году.