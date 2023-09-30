Представлена Honda Prologue 2024

Компания Honda представила Honda Prologue 2024 года, электрический кроссовер с паспортным запасом хода 482 км, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Honda разделяет платформу Ultium и батарею с электрическими моделями GM, такими как Chevrolet Blazer EV. Эта батарея будет иметь емкость 85 кВт•ч, что дает наиболее эффективным версиям Prologue заявленный запас хода. Кроссовер EV будет доступен в одно- и двухмоторном вариантах, и хотя полные характеристики трансмиссии не разглашаются, полноприводная версия будет иметь мощность 288 л.с. и крутящий момент 333 Нм.

Honda Prologue 2024 года примерно такой же длины и ширины, как Passport. Колесная база 3253 мм придает Prologue устойчивую посадку. Автопроизводитель не раскрыл коэффициент лобового сопротивления Prologue, но сказал, что 19-дюймовые колеса моделей EX и Touring, а также 21-дюймовые колеса Elite были оптимизированы для снижения турбулентности. Кстати, эти более крупные легкосплавные диски являются самыми большими, когда-либо устанавливаемыми на серийную Honda.

Интерьер Prologue покажется очень знакомым людям, которые видели Accord Hybrid, благодаря стандартной встроенной системе Google, которая будет доступна во всех комплектациях электромобиля. Внутри установлены 11,0-дюймовая цифровая приборная панель и 11,3-дюймовый информационно-развлекательный диспле. Пользвоателям доступны Google Maps, Assistant и магазин приложений Google Play.

Одномоторный Prologue будет переднеприводным, и хотя Honda не уточнила его мощность, автопроизводитель заявил, что базовая трансмиссия будет иметь лучший запас хода и эффективность, особенно в сочетании с уменьшенными колесами комплектаций EX и Touring. В полноприводном варианте доступны 288 л.с. и 333 Нм крутящего момента.

Время зарядки от 0 до 100% при использовании домашней станции на 11,5 кВт составляет менее 8 часов.