Представлена Honda Prologue 2024
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Компания Honda представила Honda Prologue 2024 года, электрический кроссовер с паспортным запасом хода 482 км, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Honda разделяет платформу Ultium и батарею с электрическими моделями GM, такими как Chevrolet Blazer EV. Эта батарея будет иметь емкость 85 кВт•ч, что дает наиболее эффективным версиям Prologue заявленный запас хода. Кроссовер EV будет доступен в одно- и двухмоторном вариантах, и хотя полные характеристики трансмиссии не разглашаются, полноприводная версия будет иметь мощность 288 л.с. и крутящий момент 333 Нм.

Honda Prologue 2024 года примерно такой же длины и ширины, как Passport. Колесная база 3253 мм придает Prologue устойчивую посадку. Автопроизводитель не раскрыл коэффициент лобового сопротивления Prologue, но сказал, что 19-дюймовые колеса моделей EX и Touring, а также 21-дюймовые колеса Elite были оптимизированы для снижения турбулентности. Кстати, эти более крупные легкосплавные диски являются самыми большими, когда-либо устанавливаемыми на серийную Honda.

Представлена Honda Prologue 2024

Интерьер Prologue покажется очень знакомым людям, которые видели Accord Hybrid, благодаря стандартной встроенной системе Google, которая будет доступна во всех комплектациях электромобиля. Внутри установлены 11,0-дюймовая цифровая приборная панель и 11,3-дюймовый информационно-развлекательный диспле. Пользвоателям доступны Google Maps, Assistant и магазин приложений Google Play.

Одномоторный Prologue будет переднеприводным, и хотя Honda не уточнила его мощность, автопроизводитель заявил, что базовая трансмиссия будет иметь лучший запас хода и эффективность, особенно в сочетании с уменьшенными колесами комплектаций EX и Touring. В полноприводном варианте доступны 288 л.с. и 333 Нм крутящего момента.

Представлена Honda Prologue 2024

Время зарядки от 0 до 100% при использовании домашней станции на 11,5 кВт составляет менее 8 часов.