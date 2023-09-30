На смену Audi R8 придет электрическое купе на новой платформе

Немецкий автопроизводитель Audi собирается выпустить электромобиль, который станет преемником бензинового спорткупе Audi R8. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Autocar.

Для этого будут применены элементы создаваемой платформы SSP, на которой будет базироваться значительное число новых автомобилей Volkswagen Group. По словам технического директора Audi Оливера Хоффманна, для спортивных автомобилей в духе Audi TT и R8 будут использоваться элементы архитектуры SSP.

По данным источников Autocar, работа над преемником Audi R8 с электрическим приводом идет полным ходом. Автомобиль будет построен в той же концепции, что и прежний - он останется двухдверным купе с характеристиками суперкара, и высокой мощностью. Бензиновый Audi R8 должен быть снят с производства в 2023 году.