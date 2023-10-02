Toyota выпустит новый внедорожник Land Hoper

Компания Toyota ведет разработку нового компактного внедорожника, который должен стать одним из конкурентов Ford Bronco. Как утверждает издание Carscoops, премьера автомобиля должна состояться на выставке Japan Mobility Show. По предварительным данным, новинка получит название Land Hopper. Именно такое наименование было ранее зарегистрировано Toyota в Японии, передает Day.Az.

По неофициальным данным, цены на машину составит менее 27 000 долларов. Автомобиль будет продаваться в США, Европе и Австралии. Наверняка, новинка доберется и до нашего рынка благодаря альтернативным каналам поставок, которые уже освоили отечественные дилеры.

Ожидается, что дизайн внедорожника будет напоминать концепт Compact Cruiser EV. Однако, в отличие от прототипа, будет предлагаться не только с электрической силовой установкой. Так, купить Land Hoper можно будет с бензиновыми моторами, которые он позаимствует у Corolla Cross и RAV4. Также клиентам предложат гибридные модификации новинки.