Автомобиль Apple придется ждать долго

Становится все менее вероятным, что электромобиль появится на рынке в ближайшие несколько лет. Об этом заявил аналитик Минг-Чи Куо, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Он утверждает, что Apple должна срочно найти какого-то партнёра, если она серьезно намерена выйти на автомобильный рынок в ближайшие годы. Также он говорит, что Apple может поглотить компанию, которая будет заниматься производством, но не вдается в подробности.

За последние 12 месяцев информации об электромобиле Apple было совсем немного. В конце прошлого года сообщалось, что компания решила не разрабатывать полностью автономный автомобиль и вместо этого построит автомобиль с традиционными органами управления, оснащенный передовыми системами помощи водителю. Тогда же стало известно, что Apple перенесла запланированную дату запуска автомобиля с 2025 на 2026 год.

Минг-Чи Куо добавляет, что руководитель автомобильного проекта Apple Кевин Линч изначально настаивал на том, чтобы компания выпустила беспилотный автомобиль 5-го уровня в 2025 году, но теперь кажется более вероятным, что автомобиль просто предложит функции автономного вождения на шоссе.

В основу пакета беспилотного вождения Apple положена бортовая компьютерная система под кодовым названием Denali. Пока неясно, на какой платформе будет построен автомобиль.