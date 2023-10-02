Volvo показала совершенно новый минивэн EM90

Volvo опубликовала несколько тизерных изображений своего полностью электрического минивэна EM90, премьера которого состоится 12 ноября. Новая модель, созданная на базе Zeekr 009, уже продаваемого в Китае, станет важным дополнением в линейке шведского автопроизводителя, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Тизерные изображения показывают различные части EM90. В частности, можно рассмотреть переднюю часть с фирменным значком и косой линией, которые подсвечены, а также колесные диски и задние фонари.

Ожидается, что силовая установка EM90 будет идентична таковой в Zeekr 009. Автомобиль будет оснащен литий-никель-марганец-кобальтовой батареей Qilin мощностью 140 кВт•ч от CATL, которая обеспечивает Zeekr 009 запас хода до 822 км в соответствии с циклом CLTP и приводит в движение пару электродвигателей, суммарная мощность которых составляет 536 л.с.