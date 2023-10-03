Renault показала как будет выглядеть новый кроссовер Kardian

Совершенно новый кроссовер Renault Kardian будет представлен в Рио-де-Жанейро 25 октября этого года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу бренда Renault.

Отмечается, что автомобиль ориентирован, в первую очередь, на рынки Южной Америки. Renault Kardian станет первой моделью французской марки за пределами Европы с новым фирменным оформлением передней части и логотипом Nouvel'R на решетке радиатора.

Длина кроссовера составит 4150 мм. Технические характеристики модели будут обнародованы во время премьеры. Пока же, Renault распространила изображение автомобиля. О том, когда начнутся продажи новинки, не сообщается.