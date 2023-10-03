Kaiyi выпустит новый ситикар Shiyue

Китайская компания Kaiyi готовится к запуску в производство нового ситикара под названием Shiyue. Двухдверка построена на платформе i-EA и оборудована электрической силовой установкой. Публичный дебют новинки должен состояться до концы октября 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Длина машины составляет 3360 мм, высота - 1700 мм, а ширина - 1605 м. Размер колесной базы равен 2160 мм. Автомобиль оборудовали скрытными дверными ручками, "парящей" крышей, рельефным капотом, светодиодной оптикой и боковыми зеркалами с повторителями поворотов.



Салон новинки получил 4-местную компоновку (2+2). Kaiyi Shiyue укомплектовали цифровой приборной панелью, 10,25-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, двухспицевым рулевым колесом и системой запуска двигателя кнопкой.

Новинку можно будет приобрести с двумя электромоторами на выбор мощностью 47 и 54 л.с. Максимальная скорость машины - 100 км/ч. Запас хода Kaiyi Shiyue в зависимости от версии варьируется от 210 до 300 км.