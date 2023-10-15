Suzuki обнародовала фото будущего Swift

Компания Suzuki анонсировала новинки, которые она покажет на выставке Japan Mobility Show в конце октября. Одно из главных мест на стенде Suzuki займет новый хетчбэк Swift, который будет представлен в статусе концепта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подробных технических характеристик новинки автопроизводитель не приводит. Известно, что новый Swift получит набор передовых систем безопасности, в том числе систему предотвращения столкновений. На автомобиле внедрен адаптивный дальний свет и система контроля за состоянием водителя.

На опубликованном фото видно, что Swift, несмотря на статус концепта, представляет собой автомобиль, близкий к запуску в серийное производство. Хетчбэк сохранил пропорции кузова нынешней модели, однако лишился скрытых дверных ручек.