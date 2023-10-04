Представлен новый Ford F-150 Lightning Flash

Ford представил линейку F-150 Lightning всего пару лет назад, в 2021 году, а теперь производитель запустил производство пятой модели. Компания объявила, что F-150 Lightning Flash присоединится к существующим комплектациям Pro, XLT, Lariat и Platinum в качестве варианта среднего уровня, передает Day.Az со ссылкой на Engadget.

F-150 Lightning Flash - это "технологичное" расширение предложений XLT, добавляющее востребованные технические возможности и систему Ford BlueCruise 1.2, которая позволяет водителям менять полосу движения простым нажатием.

F-150 Lightning Flash также предлагает клиентам возможность активировать Ford BlueCruise в любой момент или протестировать его в течение 90 дней бесплатно после покупки. Интерьер новой модели включает 15,5-дюймовый емкостный сенсорный ЖК-экран, беспроводную зарядную панель и звуковую систему B&O с восемью динамиками и сабвуфером.

Как и XLT, он имеет увеличенный запас хода, по оценкам EPA, в 515 км на одной зарядке. Вся линейка F-150 может использовать сеть BlueOval Charge Network, которая включает более 84 000 зарядных устройств по всей Северной Америке, а начиная с 2024 года она получит доступ к 12 000 зарядным устройствам Tesla.

Онлайн-заказы на F-150 Lightning Flash начнутся в начале 2024 года, а розничная цена электромобиля составит чуть менее 70 000 долларов. В июле производитель снизил цены на F-150 почти на 10 000 долларов благодаря увеличению мощности завода (до 150 000 единиц в год ) и снижению затрат на сырье для аккумуляторов. Тем не менее, они по-прежнему стоят гораздо дороже, чем рекламировалось первоначально.