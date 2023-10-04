https://news.day.az/autonews/1603684.html В Европе запустили расследование против китайских электрокаров
В Европе запустили расследование против китайских электрокаров
Европейская комиссия (ЕК) официально объявила о начале антидемпингового расследования против произведенных в Китае электромобилей. Об этом сообщается в "Официальном журнале ЕС", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В Еврокомиссии подозревают, что правительство КНР предоставляет "незаконные субсидии" своим производителям электрокаров, что наносит ущерб промышленности Евросоюза, говорится в сообщении.
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