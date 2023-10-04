https://news.day.az/autonews/1603803.html В Азербайджане утверждены правила применения электронного путевого листа для грузового автотранспорта
В Азербайджане утверждены правила применения электронного путевого листа для грузового автотранспорта
В Азербайджане утверждены форма, правила применения, учета и использования электронного путевого листа для грузового автотранспорта.
Как сообщает в среду Day.Az, соответствующее решение в связи с этим принял Кабинет министров Азербайджана.
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