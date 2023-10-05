Geely рассекретил седан Galaxy E8

Китайская компания Geely опубликовала фотографии нового седана под названием Galaxy E8.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CarsNewsChina, официальные продажи новинки стартуют в четвертом квартале нынешнего года. Цены на модель будут опубликованы позже. Длина пятидверки составит 5010 мм, ширина - 1920 мм, а высота - 1465 мм. Размер колесной базы равен 2925 мм.



Дизайн машины напоминает Porsche Panamera. Седан получил светодиодную оптику, рельефный капот, скрытные дверные ручки, большие воздухозаборники, панорамную крышу, боковые зеркала с повторителями поворотов. В салоне машины установили огромный дисплей, который занимает всю переднюю панель.



На данный момент известно, что новинка будет предлагаться c 272-сильным электромотором на задней оси. Также автомобиль получит полноприводную модификацию. Другие технические характеристики Galaxy E8 пока держатся в секрете.