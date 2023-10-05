Рассекречен дизайн BMW 5-Series

В Сеть утекли патентные изображения нового универсала BMW 5-Series Touring, передает Day.Az со ссылкой на Motor1. По неофициальным данным, премьера новинки состоится до конца нынешнего года. Мировые продажи автомобиля начнутся в 2024 году. Цены на модель будут названы позднее.

На изображениях машина представлена без камуфляжа. Универсал получит измененную радиаторную решетку схожей формы с ярко выраженными ламелями и более зауженную переднюю оптику. Также автомобиль оборудуют рельефным капотом и L-образными фонарями.

Ожидается, что технические характеристики универсала будут повторять одноименный седан. В таком случае его оснастят бензоэлектрической силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. В ее состав войдет двухлитровая бензиновая "четверка" с наддувом, небольшой электромотор и восьмиступенчатый "автомат". В сумме агрегаты будут выдавать 252 л. с. и 420 Н·м крутящего момента.

Кроме того, у модели может появиться и более мощная гибридная модификация - с трехлитровой рядной "шестеркой" мощностью около 400 лошадиных сил.