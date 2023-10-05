Toyota представила кроссовер Venza 2024

Toyota представила кроссовер Venza образца 2024 модельного года. Автомобиль оснащается исключительно гибридной силовой установкой мощностью 219 л.с. на базе 2,5-литрового бензинового мотора, а еще у него появилась новая версия Nightshade - прямо как у недавно обновленного Highlander, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Nightshade основана на предтоповой комплектации XLE, опознать этот вариант легко по черным элементам экстерьера: черной решетке радиатора, корпусам зеркал, колесным дискам и т.д. При этом основной цвет может быть каким угодно.

В оснащении кроссовера - информационно-развлекательная система с экраном диагональю 8 или 12,3 дюйма, цифровая приборная панель с экраном 12,3 дюйма, 10-дюймовый проекционный экран. В топовой версии - акустика JBL с девятью динамиками.

Стоимость Toyota Venza 2024 в США начинается с отметки 35 тыс. долларов. Столько просят за базовую версию LE. Стоимость максимально оснащенной Toyota Venza Limited - 43 тыс. долларов.