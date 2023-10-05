Подробности и цены разных моделей Volvo EX30

Volvo обнародовала полную информацию о ценах на модели EX30. Стартовая цена составит 36 245 долларов, но помимо неё будут предложены ещё пять версий по цене до 48 785 долларов, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Volvo EX30 2025 года будет доступен в конфигурации с одним или двумя двигателями. Первый вариант предлагает 268 л.с. и 343 Нм крутящего момента, а второй - 422 л.с. и 543 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 96 км/ч занимает всего за 3,4 секунды, что делает его самым быстрым Volvo за всю историю.

Все уровни отделки салона можно выбрать с одним мотором, включая комплектацию Core, комплектацию Plus за 40 195 долларов и комплектацию Ultra за 41 895 долларов. Двухмоторная трансмиссия доступна только в комплектациях Plus и Ultra.

Комплектации Plus и Ultra предлагают немного больше роскоши, чем модель Core. В ближайшее время ожидается дополнительная информация, но на данный момент мы знаем, что уровень оснащения Plus добавляет аудиосистему Harman Kardon Premium, двухцветную панорамную крышу цвета Onyx Black и 19-дюймовые колеса.

Комплектация Ultra добавляет дополнительные технологии в виде системы Pilot Assist нового поколения Volvo, которая включает в себя систему помощи при смене полосы движения, 360-градусную камеру с 3D-видом и систему помощи при парковке.

Запас хода состаивт от 426 до 442 км. Обладатели предварительного заказа, внесшие залог за Volvo EX30 2025 года , смогут кастомизировать свою модель позднее этой осенью. Ожидается, что поставки новой модели начнутся в первой половине 2024 года.