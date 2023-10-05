Представлен внедорожник Honda Passport 2024

Компания Honda представила среднеразмерный внедорожник Honda Passport 2024 модельного года, уделив наибольшее внимание внедорожной версии Trailsport, которая теперь представляет собой нечто большее, чем просто косметический пакет, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Passport Trailsport был представлен в 2022 году и выглядел соответствующе благодаря характерным для модели бамперам, защитным пластинам, черной отделке и значку Trailsport с оранжевым оттенком, но без каких-либо механических отличий от стандартного Passport и всесезонных шин.

В этом модельному году Trailsport сохранил дорожный просвет 210 мм, как устандартной версии, но благодаря комплекту шин General Grabber A/Tx на 18-дюймовых колесах, а также сделанным на заказ пружинам, амортизаторам и стабилизаторам поперечной устойчивости, он все равно лучше ведет себя на бездорожье.

Trailsport - единственный Passport, который можно заказать в новом цвете Diffused Sky Blue, а внутри он имеет оранжевые акценты и коврики, которые можно мыть из шланга. Если вы хотите отправиться в путь по настоящему бездорожью, вы можете добавить защиту днища, заказав детали из каталога аксессуаров Honda.

К новинкам относятся более крупная центральная консоль с подлокотником и расширенным отсеком для хранения вещей, а также появление комплектации Black Edition в верхней части модельного ряда. Она получила черную отделку решетки радиатора, фар, дверных ручек, 20-дюймовых колес и обшивки окон. Вы также получаете вентилируемые передние сиденья, обогрев задних и красную строчку на черных сиденьях.

Honda не раскрыла цены на Passport 2024 года, но мы знаем, что все модели будут продолжать использовать тот же 3,5-литровый двигатель V6 мощностью 280 л.с., что и прошлогодний внедорожник, стоимость которого начинается с 42 475 долларов.