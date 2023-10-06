Mazda представила обновленный родстер MX-5

Компания Mazda рассекретила обновленный родстер MX-5. На местном рынке новинка уже доступна для заказа. Цены на автомобиль стартуют от 2 898 500 иен (1 941 609 руб.). Желающим приобрести топовую версию машины придется заплатить 4 308 700 иен (2 886 255 руб.). Первые родстеры прибудут к покупателям в середине января следующего года. Не исключено, что рестайлинговый MX-5 станет доступным и для российских водителей благодаря схеме параллельного импортаm, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Автомобиль получил полностью диодную оптику, новые фонари с 3D-графикой и другие бамперы. Кроме того, в палитру цветов кузова добавили новый колер Aero Grey Metallic. На выбор клиентам предлагаются 16- или 17-дюймовые колесные диски.

В салоне машины установили 8,8-дюймовый дисплей мультимедийной системы Mazda Connect. Такой же экран не так давно получили модели Mazda 2 и CX-3. Пакет безопасности MX-5 был дополнен модернизированным адаптивным круиз-контролем и системой автоматического торможения Smart Brake Support.

В "Мазде" также отметили, что усовершенствовали 1,5-литровый двигатель Skyactiv-G. Мощность агрегата выросла до 135 л.с. Также клиентам по-прежнему доступен двухлитровый четырехцилиндровый атмосферный мотор Skyactiv-G с отдачей 184 л.с. Оба агрегата могут работать с шестиступенчатой "механикой" или "автоматом". В первом случае машина также получила новый дифференциал повышенного трения.

По предварительным данным, японцы уже начали разработку Mazda MX-5 нового поколения. Эта модель должна дебютировать в 2025 году.