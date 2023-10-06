Китайский суперкар HiPhi Z получит более доступную версию

Китайская компания Human Horizons приняла решение выпустить более доступную версию электрического суперкара HiPhi Z. Как сообщает Day.Az со ссылкой на CarsNewsChina новая версия машины получит название City Version. Цена на автомобиль составит 500 000 юаней. Это на 110 000 юаней дешевле нынешней модели.



Дизайн модели ничем не будет отличатся от "обычного HiPhi Z" за исключением отсутствия светодиодных элементов (например светодиодные ленты на дверях автомобиля). В салоне электрокара установлен отдельный 15,5-дюймовый сенсорный дисплей с помощью которого можно управлять основными функциями автомобиля.

Также изменения затронули техническую часть автомобиля. Новинка получила батарею емкостью 90 кВт·ч. Обычный HiPhi Z оснащен батареей емкостью 120 кВт·ч, которая позволяет проезжать на одном заряде более 700 км. В свою очередь, запас хода у новинки составит 535 км.



Силовая установка HiPhi Z состоит из двух электромоторов, суммарная мощность которых составляет 672 л.с. и 820 Н·м крутящего момента. Разгон до первой сотни занимает 3,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Привод - полный.