Lexus показал обновленный cедан LS

Компания Lexus представила в Японии обновленный седан LS. На местном рынке продажи новинки стартуют 16 октября. Цены на автомобиль начинаются от ¥10 940 000. Топовая версия модели обойдется в ¥17 990 000, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Автомобиль получил перенастроенную подвеску. Также инженеры улучшили задние амортизаторы для более комфортной езды. В салоне появилась 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Кроме этого, спереди и сзади машина оснащена видеорегистраторами.

Скачав специальное приложение, водитель теперь сможет превратить свой смартфон в цифровой ключ. Также с помощью устройства при желании можно дистанционно припарковать машину.



В пакет помощи водителям на дороге была добавлена система движения в пробках на скорости до 40 км/ч, а также улучшенная функция экстренного торможения.



Lexus LS был впервые представлен на автосалоне в Женеве в 2017 году. С тех пор машина пережила уже несколько обновлений.





