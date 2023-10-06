Ford очень дорого заплатит за прекращение забастовки

Ford сделал новое предложение профсоюзу работников автомобильной промышленности UAW, которое, как он надеется, положит конец продолжающимся забастовкам по всей стране, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Рекордный контракт распространяется на всех 57 000 сотрудников Ford, являющихся членами UAW. Предложение начинается с предоставления обязательств для каждого завода UAW в США и гласит, что ни одно рабочее место не будет потеряно из-за новых заводов по производству аккумуляторов для электромобилей. Компания также обязалась реализовать программу участия в прибыли для всех сотрудников, включая временных сотрудников, которые немедленно получат повышение заработной платы на 26% до 21 доллара в час.

Кроме того, Ford заявляет, что переведет всех временных сотрудников со стажем непрерывной работы не менее 3 месяцев в постоянный статус. Постоянные сотрудники также получат повышение заработной платы более чем на 20%, включая немедленное двузначное увеличение, если контракт будет ратифицирован. Ford заявляет, что предоставит традиционные надбавки на стоимость жизни, чтобы обеспечить защиту от инфляции и гарантировать, что все сотрудники смогут достичь максимальной ставки заработной платы.

Ford добавил, что заработная плата сотрудников будет расти гораздо быстрее, настолько, что среднестатистический новый сотрудник к четвертому году работы будет зарабатывать шестизначную сумму в год. Ford предлагает защиту доходов для всех постоянных сотрудников и медицинское страхование для 1% самых богатых американских работников. Работники получат до 5 недель отпуска каждый год плюс 17 оплачиваемых дней на праздники и два оплачиваемых семейных дня.

"Нет никаких сомнений в том, что наши сотрудники UAW взяли нас на свои плечи во время пандемии, и эти самые работники и их семьи сильно пострадали от инфляции, - сказал исполнительный директор Ford Джим Фарли. - Мы хотим быть уверены, что наши работники выйдут из этих переговоров с двумя вещами - рекордным контрактом и сильным будущим. Мы выдвинули предложение, которое будет дорогостоящим для компании, особенно с учетом нашего большого присутствия в Америке и рабочей силы UAW, но, по нашему мнению, оно все еще позволяет Ford инвестировать в будущее".