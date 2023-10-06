В продажу вышла самая доступная модель Lucid Air из США

Автопроизводитель Lucid Motor представил самую доступную версию седана Air с задним приводом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте американской марки.

Новая базовая версия Lucid Air под названием Pure RWD стоит $77,4 тыс. (около 7,7 млн рублей по курсу на момент публикации). Седан получил один электромотор мощностью 436 л.с., который позволяет разгоняться с нуля до "сотни" за 4,5 секунды. Дальность хода на одном заряде батареи составляет 660 км - столько же, сколько и у более дорогой полноприводной версии мощностью 487 л.с.

В салоне Lucid Air установлен 34-дюймовый изогнутый дисплей с поддержкой Apple CarPlay, машина оснащена комплексом систем помощи водителю с 20 датчиками и опциональной аудиосистемой с 21 динамиком.