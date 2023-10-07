Toyota показала спортивную версию Land Cruiser

На Женевский автосалон 2023 года, который проходит в Катаре, компания Toyota привезла внедорожник Land Cruiser в модификации GR Sport. Об этом сообщает портал Autohome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спортивная версия Land Cruiser отличается особой окраской кузова, выполненными в черном цвете решеткой радиатора и бамперами, а также красными тормозными суппортами, внедорожными шинами с черными дисками и буксирным крюком сзади.

В салоне нововведения ограничиваются появлением логотипов GR на рулевом колесе и сиденьях. Внедорожник оснащен дизельным турбодвигателем V6 объемом 3,3 литра мощностью 305 л.с. (700 Нм) в сочетании с 10-диапазонным автоматом и системой полного привода. Land Cruiser также получил электронные блокировки переднего и заднего дифференциала, адаптивную подвеску с возможностью регулировки по высоте и прочие опции.