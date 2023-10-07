Автомобилистам назвали лучшее время для смены летней резины
Лучшее время для смены летней резины на зимнюю наступает, когда еще не пришли сильные морозы, но уже достаточно похолодало. Такой совет владельцам личного транспорта в разговоре с "Лентой.ру" дал автоэксперт Игорь Моржаретто, передает Day.Az.
"Пока еще рано менять. Считается, что нужное время, чтобы менять резину, если говорить про Москву, - это конец октября - начало ноября, когда среднесуточная температура ниже плюс пяти градусов. Условно говоря, днем плюс десять, ночью какие-то заморозки, в среднем получается плюс пять. Я обычно делаю это в конце октября или начале ноября, до наступления мощных морозов", - сказал он.
"Сейчас будут еще и потепления, и похолодания. Если хотите, можно поставить зимнюю резину. Если она не шипованная, будет нормально все. Опасностей физических нет, просто зимняя резина в плюсовую температуру быстрее стирается", - сказал Игорь Моржаретто.
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