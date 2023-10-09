Китайцы отказались от покупки завода Ford

Компания Ford надеялась, что сможет продать свой завод в Саарлуисе, Германия , но переговоры с потенциальным инвестором провалились, и сейчас завод находится на этапе тщательной реконструкции.

Как передает Day.Az со ссылкой на carscoops, Ford провел переговоры с рядом китайских автопроизводителей, которые, как сообщается, были заинтересованы в покупке завода. Китайская компания вышла из сделки в последнюю минуту - изначально планировалось подписать предварительное соглашение к 30 сентября. Предполагается, что в покупке завода Ford были заинтересованы компании BYD и Chery Automotive.

В настоящее время на предприятии производятся модели Focus, но их производство завершится в 2025 году. Руководитель подразделения легковых автомобилей Ford Europe Мартин Сандер сообщил работникам завода, что они будут искать альтернативный план, который позволит сохранить 1000 из 4400 рабочих мест на заводе. Форд говорит, что согласно этому плану это место будет преобразовано в технологический центр.

Профсоюз, представляющий работников на объекте, выразил разочарование этой новостью и заявил, что будет работать над завершением коллективного договора для тех работников, которые потеряют работу.

"Ford дорого заплатит, - сказал представитель профсоюза Йорг Келингер. - Мы подадим сигнал, чтобы другие компании боялись так делать".