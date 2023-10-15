Mazda добавила современные опции родстеру MX-5

Компания Mazda всесторонне обновила родстер MX-5. В Стране восходящего солнца дебютировал спортивный кабриолет образца 2024 года. Модель точечно улучшена: появились новые фары, адаптивный круиз-контроль, медиасистема с 8,8-дюймовым тачскрином, форсирован базовый двигатель, заменён дифференциал повышенного трения, перенастроен усилитель руля. Цены увеличились примерно на десять процентов: теперь от 2,9 миллиона йен, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Проще всего узнать обновлённую Mazda MX-5/Roadster по полностью светодиодным фарам с "ресничками" дневных ходовых огней и встроенному с пассажирской стороны лидару. Другие маркеры 2024 модельного года - серый металлик и колёсные диски с оригинальным дизайном. В салоне новинка безошибочно определяется по широкоформатному сенсорному экрану.

Технические изменения касаются появления адаптивного круиз-контроля с функцией автоматического торможения. Также на четыре лошадиные силы (до 132 сил) форсирован 1,5-литровый "атмосферник", а версии с "механикой" обрели другой дифференциал повышенного трения. Mazda заявляет об улучшении отклика на педаль акселератора, добавлении экстремального ездового режима Track и перекалиброванном в угоду драйверским ощущениям электроусилителе руля.

Как прежде, Mazda MX-5/Roadster доступна с безнаддувными двигателями 1.5 и 2.0, 6-ступенчатыми коробками передач ("механика" или автомат) и задним приводом. Цены варьируются от 2,9 до 3,8 миллиона йен (эквивалент 1,95-2,55 миллиона рублей). В Японии продажи начнутся в январе, а следом аналогично обновится версия с левым рулём.