Раскрыты характеристики гибридного кроссовера Exeed RX. Подробности о самой экономичной версии среднеразмерной модели появились на Женевском автосалоне, хотя на выставке показали знакомый россиянам вариант с двигателем 2.0. Выяснилось, что бензин-электрический Exeed RX получит силовую установку на основе 1,5-литровой "турбочетвёрки" Acteco, работающей по циклу Миллера. Бензиновый агрегат разовьёт 156 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, подтверждено, что гибрид Exeed RX предложат с полным приводом, запас хода на электротяге составит 165 километров, а полностью заправленный и заряженный кроссовер сможет преодолеть более 1400 километров. Расход горючего составит 4,2 литра на 100 километров в смешанном цикле WLTC. Пиковая отдача системы пока не раскрыта.

Вероятно, Exeed RX окажется во многом унифицирован с моделями возрождённой линейки Chery Amulet. На китайский рынок "батарейный" кроссовер выйдет до конца года, но экспортные поставки задержатся. В России бензин-электрический Exeed RX тоже наверняка появится, а вот модификация с японским автоматом Aisin для нашего рынка пока не подтверждена.