Реальные испытания летающего автомобиля Cyclotech CruiseUp

Компания Cyclotech собирается стать одним из крупных игроков в мире электрических транспортных средств с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) и утверждает, что среди конкурентов ей поможет выделиться конструкция ее винтов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, вместо использования традиционного пропеллера, Cyclotech CruiseUp использует собственные "циклороторы" (CycloRotors). Это цилиндры с прорезями, которые вращаются вокруг той же оси, что и колеса автомобиля. Это позволяет CruiseUp направлять тягу в любом направлении, а это значит, что ему не нужно наклонять пропеллеры или корпус для движения. Это также означает, что eVTOL может тормозить в воздухе, направляя тягу вперед.

Это делает CruiseUp очень маневренным и в то же время чрезвычайно комфортным для пассажиров, утверждают в Cyclotech. Работая на электричестве , CycloRotors сможет переносить CruiseUp на расстояние до 100 км на одной зарядке со скоростью до 150 км/ч. Этого, как утверждает производитель, более чем достаточно для поездок в пределах большинства крупных городов и их пригородов.

CruiseUp всего на 50% больше, чем обычный автомобиль. В компании утверждают, что такие транспортные средства станут популярными в 2030-х годах.

"CycloRotors - это входной билет на массовый рынок экологичной авиации, охватывающий миллионы автомобилей в год. Мы заставим вашу машину летать", - заявил Маркус Штайнке, директор по развитию CycloTech.