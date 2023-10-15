Cadillac вернется на европейский рынок после семи лет отсутствия. Агентство Bloomberg сообщило, что премиум-бренд General Motors начал принимать заявки на электромобиль Lyriq в Швейцарии. Кроссовер станут поставлять в Европу из США в первой половине 2024 года: вслед за Швейцарией модель предложат в Швеции, Франции и ещё трёх странах. По сути речь идёт о перезапуске бренда Cadillac, хотя паркетники XT4 из Европы никуда не уходили, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

General Motors фактически покинул Европу в 2017 году, продав фирму Opel группе Peugeot-Citroen. Продажи на континенте сократились до минимума из-за больших убытков: официальные поставки ограничились Cadillac XT4 и Chevrolet Corvette. За восемь месяцев 2023 года в Европе реализовали всего 415 кроссоверов Cadillac, но со следующего года активность возрастёт.

Cadillac намерен сосредоточиться на электромобилях, отказаться от схемы с дилерами и перейти к прямым продажам через интернет. К концу десятилетия в Европе официально предложат целую линейку "батарейных" моделей, то есть можно ожидать дебюта Lyriq, Optiq, Escalade IQ и даже Celestiq. Интересно, что возглавит возвращение Cadillac кроссовер американской сборки, хотя логичнее было бы поставлять более дешевые машины из Китая.

Новый виток продаж Cadillac в Европе совпал с возвращением марки в автоспорт на Старом континенте. Премиум-бренд General Motors уже принимает участие в гонках на выносливость, есть и амбиции попасть в Формулу-1 вместе с фирмой Andretti. В Швейцарии цены кроссовера Lyriq конкурентные: новинку оценили в 82 тысячи франков, что значительно меньше, чем у BMW iX (от 96 тысяч франков) или Mercedes-Benz EQS SUV (от 98 тысяч франков).