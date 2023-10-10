Tata показала обновленные кроссоверы Harrier и Safari

Индийский автоконцерн Tata представил обновленные версии кроссоверов Harrier и Safari и раскрыл показатели их топливной экономичности. Об этом сообщает Autocar India, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль Tata Harrier получил новый дизайн передней части, его бампер визуально разделили на две части горизонтальной полосой, окрашенной в цвет кузова. Фары сдвинуты к краям кузова. Также кроссовер получил 17-дюймовые колесные диски нового дизайна. В интерьере появился отдельно установленный экран медиасистемы взамен интегрированного в переднюю панель.

У обновленного Tata Safari фары установлены выше, а радиаторная решетка стала шире. Изменения в интерьере те же, что и у Harrier - при этом у автомобиля появилась функция вентиляции задних сидений.

Оба автомобиля снабжены 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 350 Нм, для которых предусмотрена 6-ступенчатая механическая коробка передач или классический 6-ступенчатый автомат с гидротрансформатором. Для Harrier с МКП инженеры улучшили показатели топливной экономичности: после обновления автомобиль расходует 5,9 л топлива на 100 км, против прежних 6,1 л.