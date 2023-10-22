Fiat 500e превратили в экстравагантный пикап-кабриолет

Итальянское ателье Castagna Milano превратило Fiat 500e в пикап-кабриолет Tender2. Компания, которая специализируется на уникальных штучных автомобилях или необычном тюнинге, представила свой новый проект Tender2. Взяв электрический хэтчбек Fiat 500e последнего поколения, специалисты конвертировали его в двухместный пикап с открытым верхом и декором в стиле роскошных яхт Riva. Премьера электромобиля состоялась в самом подходящем для того месте, в Mandarin Hotel на озере Комо, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Источником вдохновения для итальянцев послужил Fiat 500 Jolly, который ателье Ghia выпускало в период с 1958 по 1972 годы. В 2008 году Castagna Milano показала свой первый пикап-кабриолет на базе Fiat 500 с двигателем внутреннего сгорания. На сей раз исходником послужила обновлённая малолитражка с электрической силовой установкой.

Для создания Tender2 электромобиль существенно перекроили. Хэтчбек лишился стоек крыши, самой крыши, а также дверей и дверцы багажника. 17-дюймовые легкосплавные диски Diamond Cut заимствованы от флагманской комплектации La Prima базового Fiat 500e. На колёсных арках появились расширяющие накладки, увязанные в единый стиль с панелями на порогах, а сверху кузов украшен красным деревом от Sapelli.

Деревянные панели в сочетании с полом из этого же материала отсылают к палубам и декору дорогих яхт Riva. О наличии крыши не сообщается, но в рамку лобового стекла встроены хромированные алюминиевые крепления для мягкого тента. В салоне появились сиденья от BMW со встроенными ремнями безопасности, которые дополняют защитные дуги за спинками. Интерьер отделан искусственной кожей и влагостойкой тканью в чёрном, коричневом и кремовом оттенках.