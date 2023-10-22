Представлен суперлегкий Porsche 911 S/T с двигателем от 911 GT3 RS

Спорткар Porsche 911 S/T оказался самым легким в семействе. Он весит на 40 килограммов меньше 911 GT3 с пакетом Touring и оснащен 525-сильной оппозитной "шестеркой" от адреналинового монстра 911 GT3 RS. Правда, в отличие от "эр-эски", в 911 S/T фокус сделан не на возможность полностью выкладываться на треке, а на получение удовольствия от поездок по дорогам общего пользования - особенно горным серпантинам, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Porsche продолжает бурное празднование 60-летия 911 и по случаю юбилея представляет ещё одну версию модели - 911 S/T. Спорткар адресован тем, кто ждет от машины нефильтрованного потока обратной связи и жаждет получить "истинное удовольствие от вождения". Добиться этого помог бесхитростный прием: инженеры из Вайсаха просто взяли всё лучшее от 911 GT3 с пакетом Touring и трекового 911 GT3 RS и объединили в самой легкой двухдверке поколения 992.

Использование кузовных панелей из CFRP-пластика и облегченных компонентов снизило массу 911 S/T до 1380 килограммов, что на 40 килограммов меньше, чем весит 911 GT3 Touring с механической коробкой передач. В сочетании с оппозитной "шестеркой" 4.0 от 911 GT3 RS (525 л.с., 465 Нм) и "механикой" с укороченными передаточными числами это наделило машину небывалой остротой и отзывчивостью. Разгон до ста у 911 S/T длится 3,7 секунды (911 GT3 RS c PDK - 3,2 c), максимальная скорость - 300 километров в час.

Оснащение спорткара тоже выходит за рамки обыденного. Колеса - магниевые, тормоза - углеродокерамика PCCB. Штатно на 911 S/T стоят облегченные стекла и аккумулятор, а ещё это единственный представитель семейства с передней подвеской на двойных поперечных рычагах, задней многорычажкой, но без полноуправляемого шасси, которое принесли в жертву тому самому driving experience. В салоне по умолчанию есть кресла-ковши, однако их бесплатно можно заменить на регулируемые Sports Seat Plus.

Эксклюзивно для спорткара предлагается пакет Heritage Design. Он включает новый кузовной "металлик" Shoreblue, колеса цвета Ceramica, гоночную графику и классические логотипы. Интерьер, в свою очередь, украшают полуанилиновая кожа Black/Classic Cognac, перфорированная микрофибра Dinamica и аксессуары из каталога Porsche Exclusive Manufaktur. Кроме того, каждому покупателю 911 S/T должны понравиться часы Porsche Design WERK 01.240 в титановом корпусе и с функцией flyback, которая позволяет обнулить показания и начать новый цикл измерений без остановки хронографа.

Тираж купе составит 1963 экземпляра - отсылка к году премьеры первого Porsche 911. Цена в Европе - от 292 тысяч евро.