Электрический флагман Cadillac сильно подорожал до начала продаж. Глобальный директор по маркетингу американской марки Мелисса Грейди Диас сообщила в социальных сетях, что базовая версия лифтбека Celestiq будет стоить 340 тысяч долларов без учёта доставки. Прошлой осенью в качестве ориентира называлась отметка 300 тысяч долларов, и тринадцатипроцентное удорожание в Cadillac никак не прокомментировали. Производство начнётся в декабре.

Мелисса Грейди Диас подчеркнула, что 340 тысяч долларов - цена за "чистый холст", а с индивидуальной отделкой Cadillac Celestiq окажется ещё дороже. В General Motors не готовы собирать больше двух автомобилей в день, поэтому ещё в декабре прошлого года очередь на роскошный электрический лифтбек растянулась на 18 месяцев.

Маркетологи Cadillac настаивают, что возможности персонализации лифтбека Celestiq безграничны. Начать конфигурировать свои автомобили клиенты смогут на этой неделе, а двух одинаковых пятидверок быть не должно. Каждому покупателю поможет консьерж Cadillac, а взаимодействие между заказчиком и дизайнерским бюро американской марки будет происходить в уникальном шоу-руме.

Производство Cadillac Celestiq начнётся в декабре, но сроки появления первых электромобилей у дилеров пока не обговариваются. Не раскрыты и точные характеристики: известно лишь, что силовая установка разовьёт около 600 лошадиных сил и 870 Нм крутящего момента, а запас хода составит по меньшей мере 300 миль (480 километров).